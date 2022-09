Accès universel à l’électricité : Senelec et MCA Sénégal II paraphent l’accord de mise en œuvre du programme Sénégal Power Compact.

Inscrit dans le cadre du Programme Sénégal Power Compact, fixé à 330 milliards de Francs CFA pour une durée de cinq ans, cet accord de mise en œuvre trouve son fondement dans la coopération entre le Gouvernement du Sénégal et le Gouvernement Américain.



Selon le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, qui présidait la cérémonie, l'objectif du Sénégal Power Compact est de garantir une fourniture fiable de l'électricité aux Sénégalais et satisfaire la demande croissante du pays afin de libérer le potentiel le plus important pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté.



« Nous sommes réunis pour signer avec le MCA Sénégal II, l'accord de mise en place de l'entité de mise en œuvre du projet MCA II. Cette entité est chargée de faire le trait d'union entre Senelec et MCA II pour la mise œuvre du compact pour un montant de six millions de dollars, entièrement destinés à l'énergie. Ce projet va nous permettre de viabiliser notre réseau de transport et d'augmenter le taux d'accès à l'électricité avec l'électrification des zones avec des activités socio-productives, comme Foundiougne avec l'anacarde, au Sud avec la banane. Pour l'accès universel à l'électricité d'ici 2035, ce seront plusieurs projets et programmes qui sont mis en œuvre. MCA interviendra au niveau du transport, de la distribution et au niveau de la commercialisation », a précisé Pape Demba Bitèye.



À cet effet, Oumar Diop , le directeur général de MCA-Sénégal II se félicite déjà de l’avancée significative notée dans le déroulement du programme. Ainsi Oumar Diop de rappeler que la signature de cet accord va permettre de définir les rôles et les obligations des deux parties. « Le projet du Sénégal Power Compact est très avancé dans sa mise en œuvre. Le programme a démarré depuis Septembre et nous sommes à un an de la mise en œuvre et aujourd'hui des avancées très significatives ont été faites aussi bien au niveau du projet transport, de modernisation et de renforcement du réseau d'électricité de Senelec, que du projet d'accès à l'électricité dans les zones rurales et dans les zones péri-urbaines et le projet réformes qui touche la partie institutionnelle du Compact. Aujourd'hui nous avons signé l'accord d'entité de mise en œuvre qui est un document cadre qui définit la collaboration entre le MCA Sénégal II et Senelec et qui devra permettre de définir les rôles et les obligations des deux parties pour une mise en œuvre réussie du Compact Millenium Challenge Corporation… »