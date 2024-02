Accès universel à l'électricité: " Le taux d'accès en milieu rural tourne autour de 61%...Senelec va mettre en service 4.789 localités... "( Pape Demba Bitèye)

Lors du raccordement des villages( 16) de Dabaly et ceux(2) de Kaymor au réseau électrique de la Senelec, le directeur général Pape Demba Bitèye a fait état du maillage du territoire national à travers les autoroutes de l'électricité. " Nous avons les autoroutes de l'électricité qui accèdent à toutes les capitales régionales où nous sommes en train d'installer des postes haute tension et la dernière capitale régionale qui va les recevoir c'est Kaffrine....Bientôt nous allons lancer les travaux de démarrage".



Concernant le département de Nioro, le Dg de la Senelec est revenu sur le projet en cours pour désenclaver la zone. " Nous allons également dans cette localité, compte tenu de son enclavement, mettre un autre poste haute tension au niveau de Wack Ngouna...Ceci nous permettra de couvrir toutes les localités qui vont jusqu'à la frontière avec la Gambie", a-t-il informé.



S'agissant du taux d'accès à l'électricité, Pape Demba Bitèye de souligner qu'il est plutôt satisfaisant. " Nous sommes aujourd'hui en milieu rural autour de 61%...Il nous reste 39% à accomplir ...et d'ici 2024 à 2025, Senelec va mettre en service 4.789 localités...".