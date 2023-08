Accès universel à l’électricité : Le plaidoyer de Abass Fall à l’Etat du Sénégal

Le président de la Commission énergie et ressources minérales de l’Assemblée Nationale a participé à l’atelier d’informations sur l’état d’avancement du programme d’accès universel à l’électricité, ses composantes, le planning d’exécution des activités et les contraintes.







Abass Fall s’est félicité de la diligence dont le ministre de l’Energie a fait montre dans le cadre de la mise œuvre du programme de l’accès universel à l’électricité.







« Le Sénégal va bientôt commencer à exploiter son pétrole et son gaz. Cette rencontre est d’une importance capitale. C’est pourquoi cet atelier est venu à son heure pour qu’ensemble nous discutions de cette question centrale » fait savoir le parlementaire.







Ainsi, il prône le renforcement des moyens des techniciens du ministère de l’Energie et l’augmentation du personnel.