Accès des femmes à la terre : les députés, hauts conseillers et élus sensibilisés

Après la restitution de l’étude menée dans les communes cibles de Darou Khoudoss, Ross Béthio et Toubacouta dans le but d’évaluer les initiatives qui visaient à contribuer au renforcement des droits fonciers des femmes, et la promotion d’une gouvernance foncière plus inclusive, les résultats ont été présentés hier aux parlementaires et élus territoriaux pour un accès sécurisé des femmes à la terre. Ils ont ainsi bénéficié d’un renforcement de capacité. L’accès des femmes à la terre pourrait être un moyen vers l’autonomisation avec le retour des ressources vers la famille selon le Dr Oumou Khayri Coulibaly Tandian, Coordonatrice du projet de recherches action qui se penche sur le thème de « la promotion d’une gouvernance foncière inclusive pour une amélioration des droits fonciers des femmes au Sénégal ».