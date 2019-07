Accès aux soins : 18 structures sanitaires seront construites et équipées dans 3 régions du Sénégal

Afin de faciliter l'accès aux soins, le Pades en partenariat avec le Centre Santé Globale (CSG), ambitionne de construire et d'équiper dix huit (18) structures sanitaires. L'annonce a été faite, ce mercredi, lors d'un atelier sur la restitution et le partage des résultats du projet de recherche intitulé : « enquête épidémiologique et analyse qualitative des besoins en santé maternelle et infantile dans les régions de Dakar, Kaolack et Sédhiou".

Un projet qui vise à réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie des groupes les plus vulnérables, en particulier ceux des districts sanitaires afin de permettre à ces populations d'avoir un meilleur accès aux soins...