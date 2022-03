Accès aux services d'électricité au Sénégal : la Banque mondiale approuve un financement de 150 millions de dollars de l’IDA

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé mardi 8 mars un financement de 132,6 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) pour accroître l'accès aux services d'électricité pour les ménages, les entreprises et des installations publiques essentielles au Sénégal informe une note rendue publique. Le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, selon la source a réagi à ce financement en indiquant que le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (PADAES) est une contribution importante à la stratégie gouvernementale en cours visant l'accès universel d'ici 2025 à l'électricité à un coût abordable pour tous les ménages sénégalais, tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

Pour sa part, Nathan Belete, Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, a souligné l'engagement de la banque dans le secteur de l'énergie.

Plus d'un million et demi de personnes bénéficieront directement du PADAES grâce au raccordement de 200 000 ménages au réseau, lit-on dans la note, dont 40 000 ménages vulnérables qui recevront des kits de raccordement standardisés adaptés à leurs besoins. En outre, environ 700 micro, petites et moyennes entreprises, 200 écoles et 600 établissements de santé bénéficieront de services d'électricité nouveaux ou améliorés, renseigne le document.



Le Sénégal a l'un des taux d'électrification les plus élevés du continent (78,6 %), mais ce taux élevé masque de profondes disparités entre les zones urbaines et rurales, les régions géographiques et les groupes de revenus. Le PADAES va contribuer à réduire la répartition inégale de l'accès à l'électricité. Le dernier Enquête démographiques et sanitaires (EDS) au Sénégal révèle une forte corrélation entre la pauvreté et le défaut d'accès à l'électricité.