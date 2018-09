Accès au financement des PME/PMI : la BCEAO et la Chambre de commerce de Kaolack lancent le dispositif pour la zone centre du pays.

Le ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produit locaux et des PME et le directeur général national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont été en première ligne à la cérémonie marquant le lancement du dispositif de soutien au financement des PME et PMI dans l'Union économique monétaire ouest africaine.



Cette initiative est une réponse à la problématique de l'accès au financement des PME/PMI et traduit l'importance capitale que les dirigeants accordent au développement de celles-ci. C’est l’aboutissement d'un processus minutieux démarré depuis 2012 sous la supervision des autorités monétaires de la sous-région, de l'avis du patron national de BCEAO, Ahmadou Al Aminou Lô.



Prenant la parole, le ministre du Commerce, Aliou Sarr, a rappelé les efforts consentis par l'État du Sénégal pour accompagner les micro-entreprises avant de saluer cette initiative qui, selon lui, crée un écosystème favorable au financement des PME/PMI et favorise également la création d'emploi pour de meilleures conditions de vie.