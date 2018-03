Accès au financement : Angélique Manga brandit des projets innovants pour les sénégalais de la Diaspora

En marge de la 25ème réunion du Comité National de coordination des Activités de la Microfinance (CNC), le ministre de l’Économie Solidaire et de la Microfinance a soulevé les grands axes autour de la mise en œuvre de la politique sectorielle en matière de Microfinance.

Angélique Manga a profité de ce cadre de partage pour annoncer la création de projets innovants et structurés. « Avec ces projets à hauteur de 45 milliards financés par la coopération européenne, même les populations les plus reculées du Sénégal auront accès au financement ».

En outre, la ministre d’ajouter que le gouvernement mettra sur pied une plateforme estimée à 25 milliards pour les sénégalais de la Diaspora avec l’appui d la Coopération Italienne de Développement.