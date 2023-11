Accès à la commande/Contenu local: 20 PME enrôlées dans le programme ‘’Damel’’ de l’ADEPME

Lancé ce 6 novembre, le programme “DAMEL” initié par l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), en partenariat avec le Secrétariat Technique du Comité National de Suivi du Contenu Local (ST-CNSCL) et le Centre Africain de la Performance et de l’Excellence Opérationnelle (CAPEO) vise à faire bénéficier, pour la première fois en Afrique, à une cohorte pilote de 20 PME sénégalaises, d'un accès à la commande au titre du contenu local dans le cadre d’une démarche d’excellence opérationnelle mise en œuvre par le cabinet CAPEO.



« Il s’agit d’initier une nouvelle approche de renforcement de la compétitivité du secteur privé national», selon Idrissa Diabira, directeur général de l’ADEPME qui a présidé la cérémonie de lancement de l’initiative.







Le programme est centré sur l’excellence opérationnelle et vise à créer de futurs champions. L'excellence opérationnelle est “une méthode d'amélioration continue utilisée dans les industries de pointe (manufacturière, pétrolière, construction, santé, etc.) et aussi dans les institutions publiques pour maximiser la valeur client, l'expérience de collaboration et la productivité tout en minimisant le gaspillage et les inefficacités”.







Les entreprises ont été présélectionnées en lien avec le ST-CNSCL suite à un avis à manifestation d'intérêt dans le cadre du Programme d'Appui à l’Accélération Industrielle à la Compétitivité et à l’Emploi (PAAICE), financé à hauteur de centaines de millions francs CFA par la Banque Africaine de Développement (BAD), dont le volet assistance technique est mis en œuvre par l’ADEPME.



“DAMEL” est le titre donné aux souverains du Cayor, un royaume historique situé à l'ouest de l'actuel Sénégal, avec le Damel emblématique Lat Dior considéré comme un héros national.







Propos recueillis: Moussa Bèye et Bamba Niang