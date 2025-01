Accès à l’électricité : il faut tout faire pour accélérer le projet BEST (DG Senelec)

Kaolack, Tamba et le Sud du pays sont les régions concernées par le projet BEST pour l’électrification de leurs localités. Selon le directeur général de la Senelec, l’accès à l’électricité reste un défi majeur pour de nombreuses régions du pays. D'aprés Papa Toby Gaye, il faut tout faire pour que le processus du projet régional d’accès à l’électricité et technologie de stockage d’énergie (BEST) soit accéléré pour un développement durable et inclusif.