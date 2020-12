« 98% des villages de la commune de Bambilor ont été électrifiés », a confié le député Ngagne Diop qui faisait face à ses collègues députés ce 6 décembre.



A l'occasion du passage du ministre du pétrole et des énergies, Aïssatou Sophie Gladima pour les besoins de l'examen du budget 2021 de son département, le parlementaire s'est réjoui du programme des 100.000 lampadaires. « Bambilor n'était pas dans le programme mais aujourd'hui avec la diligence des autorités, la commune a bénéficié de 200 lampadaires dont 175 déjà installés » a soutenu le député et maire de la commune de Bambilor.



Ngagne Diop se désole, toutefois, de la taxe sur l'électricité dont seule la commune de Sangalkam est bénéficiaire. Ce qui, selon lui, appelle à une correction pour permettre aux communes de Bambilor, de Jaxaay et de Tivaouane Peulh Niague d'en bénéficier elles aussi.