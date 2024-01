Accès à l’eau potable et à l’assainissement :Un groupe réflexion mis en place dans l’espace Uemoa

L’accès à l’eau potable et aux services de l’assainissement reste des défis actuels et futurs en Afrique. C’est ce qui justifie la mise en place un groupe de réflexion dans l’espace UEMOA pour apporter des réponses fondées sur les évidences, les résultats de recherches.



L’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA) adhère à la création d’un Groupe de réflexion Wash/RTT-UEMOA. L’institution par la voix de son représentant a fondé son argumentaire sur le fait que l’accès à une eau potable et à des installations d’assainissement salubres est, depuis 2010, un droit humain, qui n’est pas acquis pour tous, et cette inégalité touche massivement les personnes défavorisées, plus particulièrement les femmes et les enfants. « Selon les Nations unies, la population mondiale pourrait atteindre 9 milliards d’individus d’ici 2050. Par ailleurs, les personnes vivant dans les zones vulnérables à la pénurie d’eau passeraient de 3,6 milliards aujourd’hui à 5,7 milliards. Cette croissance démographique s’opérera essentiellement dans les pays en développement, notamment en Afrique sub-saharienne, alors que nombre d’entre eux connaissent déjà des difficultés dans le domaine de l’accès à l’eau et à l’assainissement », informe le représentant de l’UEMOA, Dr Dia.



Ces nombreux défis justifient amplement la création d’un cadre de réflexion servant à proposer des actions les plus pertinentes à mener. Pour le représentant de l’UEMOA, la proposition de mise en place du Groupe de réflexion WASH/RTT-UEMOA, vise à répondre à cette nécessité et s’inscrit dans le cadre du Projet West African Sanitation Policy & Activators (WASPA) dont l’objectif général est de construire et maintenir un leadership politique pour une gestion sûre de l’assainissement basée sur les Directives Africaines en matière de Politiques d’Assainissement (ASPG), dans 5 pays francophones d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal), à travers un plaidoyer soutenu par des données probantes provenant de la recherche.



Aujourd’hui plus qu’hier, les défis du changement climatique, la croissance démographique et l’urbanisation galopante, les contraintes d’accès aux services d’assainissement et d’eau potable requièrent un leadership fort. « Relever ces défis dans un monde complexe où les changements et les évolutions s’opèrent à une « vitesse lumière », appelle, entre autres, à construire un leadership politique à travers la mise en place d’un cadre institutionnel et intellectuel soutenu par des données probantes provenant de la recherche utile au développement et capable d’influencer les politiques publiques », a argumenté RTT-UEMOA Dr Cheikh Oumar Ba, Directeur exécutif de IPAR par ailleurs président du Réseau des Think Tank. C’était au cours du lancement du Groupe de réflexion Wash/RTT-UEMOA organisé en collaboration avec l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR).