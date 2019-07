Accès à l'eau potable : Le "government to government" débloque 7 milliards pour saouler 150.000 personnes en milieu rural.

À quelques encablures de la journée mondiale de l'eau, qui se tiendra au Sénégal en 2021, le ministère de l'eau et de l'assainissement avec le financement du gouvernement américain à travers l'USAID, ont signé ce matin un protocole constituant la lettre d'éxécution du projet dénommé projet accès durable à l'eau potable et à l'assainissement. Ce projet, d'un coût de 7 milliards ( avec 5 milliards du gouvernement américain et d'1, 8 milliard en guise de contribution du Sénégal), va être une opportunité pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu rural de certaines régions telles que : Tamba, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou à travers la réalisation et le renforcement d'infrastructures pour atteindre 150.000 personnes supplémentaires en accès en eau potable et 15.000 personnes aux ouvrages d'assainissement durable. Pour sa part, le ministre Serigne Mbaye Thiam salue l'innovation qui passe directement par les deux (2) gouvernements et estime toutefois avoir la volonté de traduire le souhait du président Macky Sall en acte "Fast Track" pour répondre aux besoins en eau potable et en assainissement durable de la population.