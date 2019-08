Accès à l'eau potable: Avec un portefeuille de 270 Milliards de FCFA, KMS3 prêt à produire une capacité de 200.000.000 de litres/jour.

"L'eau partout et le bien-être pour chacun", ce slogan de la Sones qui a été un des points soulignés dans cet atelier que KMS3 a initié ce matin sous l’impulsion du ministère de l’eau et de l’assainissement.

Ce projet, dénommé KMS3, un des projets phares du plan Sénégal émergent revêt un sens important, car tenant compte de la population galopante et des nouveaux aménagements urbains et périurbains pour faire des branchements sociaux et permettre ainsi aux populations et particulièrement des couches les plus démunies de la population.

Pour tenir compte de cette forte demande en eau potable, l’État du Sénégal à travers la Sones, a élaboré un plan d’investissement qui est la troisième usine de traitement d’eau potable de KMS à Louga, qui aura ainsi une capacité finale de 200 millions de litres par jour sur un coût global d’environ 270 milliards de Fcfa.

C’est ainsi que cet atelier tenu à Dakar ce matin pour lancer la mission d’information, d’éducation et de communication qui constitue une composante de KMS3 pour élaborer des thématiques, recueillir des propositions et des avis des différents acteurs, va aussi permettre à mobiliser les acteurs de la région de Dakar sur le démarrage de la mission.