Accès à l'eau : 𝗧𝗵𝗶é𝘀 é𝘁𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗶𝗳 𝗴𝗿𝗮̂𝗰𝗲 𝗮𝘂 𝗣𝗔𝗖𝗔𝗦𝗘𝗡

Le Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) a permis à la Ville de Thiès de ficeler un projet de branchements sociaux pour faciliter l'accès à l'eau aux 23 quartiers recensés non desservis pour 250 millions FCFA en plus des 7 000 premiers branchements de la Sones, complétés par 20 000 autres sur les 50 000 que le gouvernement du Sénégal a mis en place pour donner de l'eau aux populations.En outre, grâce à ce programme, la réhabilitation de l’Hôtel de Ville a démarré. Elle sera accompagnée de la voirie, du centre culturel Léopold Sédar Senghor et plus tard du pavage d’une bonne partie de l’avenue CAEN.La Ville de Thiès fait partie des 123 villes et communes pilotes qui sont éligibles aux financements dédiés aux investissements conditionnés par l’atteinte de performances liées aux conditions minimales obligatoires (CMO). Il faut aussi souligner que 19 villes et communes parmi les 123, sont éligibles aux financements conditionnés par l’atteinte des performances se rapportant aux Indicateurs de Performance (IdP).L’on rappelle que le PACASEN dont l' Agence de Développement Municipal - ADM Sénégal assure la coordination de la mise en eouvre a pour objectif de soutenir la mise en œuvre de l’acte III de la Décentralisation, en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales. Le Programme est structuré en deux domaines de résultat. Il s’agit d’une part de renforcer la viabilité financière des collectivités territoriales et d’autre part d’améliorer la performance des collectivités territoriales pilotes, dans la gestion des investissements publics pour la fourniture de services.Grâce aux bénéfices induits par les réformes, les 599 communes, villes et département du Sénégal bénéficieront des impacts du PACASEN.