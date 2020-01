Accès à l’assainissement autonome : « Notre action consiste à prioriser les questions qui traquent les populations » (Yacine Diop Djibo, Speak Up Africa)

La question de l’eau et de l’assainissement doit être la préoccupation de tous. Dans le cadre des échanges sur les enjeux et défis autour de l’eau et de l’assainissement avec la vision 2030-2050, la plateforme dénommée « Speak Up Africa » s’active dans le plaidoyer et la communication stratégique. Elle s’est naturellement engagée dans cette perspective d’information pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Selon la secrétaire exécutive, Yacine Diop Djibo, « il consistera pour leur organisation de faire comprendre aux populations que l’assainissement autonome est tout aussi important que celui collectif ». Il s’agira ensuite de donner les informations nécessaires pour assurer des assainissements décents afin de permettre aux populations d’avoir un meilleur cadre de vie.