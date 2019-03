Accès à l'assainissement : L'Onas et la fondation Bill et Melinda Gates en partenariat à travers le PNDDAA.

Pour une bonne gestion du patrimoine et l'amélioration des conditions de vie des populations, l'Onas, à travers le programme national de développement durable de l'assainissement autonome qu'il a initié avec l'appui financier de la fondation Bill et Melinda Gates, a organisé un atelier de restitution pour échanger avec les différents acteurs de l'assainissement.

L'atelier est donc l'occasion pour voir comment accélérer et permettre aux sénégalais d'accéder aux toilettes dans les centres périurbains, urbains et en milieu rural.