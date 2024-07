Accaparement foncier: « les déclarations du Président Diomaye relèvent du pur fantasme. » (Abdou Mbow, APR)

Sur le foncier, les déclarations du Président Diomaye relèvent du pur fantasme. C’est ce qu’à fait savoir l’APR lors de son face à face avec la presse, ce 15 juillet au siège du parti de Macky Sall. « La spoliation foncière alléguée est fausse et inexistante. L'examen des décrets 2022-1441 du 25 juillet 2022 et celui 2023-266 du 3 février 2023 que je mets à votre disposition le prouve à suffisance. Vous comprendrez que le cadre de cet exercice ne nous permet pas d'être exhaustif. », a soutenu Abdou Mbow et ses camarades. D’après la formation politique, le régime du tandem Diomaye - Sonko sont animés par une volonté de mettre en mal les dignitaires de l’ancien président au peuple sénégalais. « Notre conviction est que pour des gouvernants, il faut une éthique de responsabilité et non celle du bouc émissaire. Il est clair aujourd'hui que le temps est à la mobilisation du Parti et des alliés ainsi que de toutes les forces républicaines pour construire l'alternative dans l'intérêt des populations et préparer dans les meilleures conditions les prochaines échéances électorales», a expliqué Abdou Mbow.