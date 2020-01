Académie de Rufisque / Promotion des sciences : « Nous souhaitons d'ici une dizaine d’années que 80% des élèves de 3e soient orientés dans les filières scientifiques et techniques » (M. Cheikh Dione, IA)

"Promotion des sciences, des mathématiques, du numérique et des technologies à l'école : Pourquoi et comment?" tel est le thème choisi par l'inspection d'académie de Rufisque, pour sa conférence publique, tenue ce 21 Janvier 2020, au CRFPE de Dakar, sis à Rufisque. Le choix de ce thème est loin d'être gratuit, car "il s'inscrit en droite ligne du projet académique, dont l'un des axes s’intéresse justement à la promotion des sciences", a dit M. Cheikh Dione, IA de Rufisque. Cette conférence, est la première d'une série d’actions dont l'objectif est " de former une masse critique d'hommes et de femmes capables de porter la promotion des Maths et de les faire aimer des enfants ... C'est aussi de créer un environnement favorable aux Mathématiques et les grandes lignes seront dégagées." In fine, ajoutera l'IA, " nous souhaitons d'ici une dizaine d’années que 80% des élèves de 3e soient orientés dans les filières scientifiques et techniques."

Pour animer la conférence, l'IA de Rufisque a porté son choix sur l'ancien MESRI, professeur titulaire des universités, le Pr. Mary Teuw Niane. Selon M. Dione, ce choix se justifie car "pour faire une activité d'envergure, il faut un homme d'envergure. Et véritablement nous avons trouvé en la personne du Pr. Mary Teuw Niane, cet homme d’envergure. C'est la rencontre d'une ambition et d'un homme..."