Académie de Rufisque/Promotion des sciences : « C'est une question fondamentale pour un pays qui veut aller vers l'émergence économique » (Mary T. Niane, Conférencier)

Le Pr. Mary T. Niane a été choisi par l'inspection d'académie de Rufisque pour animer la conférence portant sur le thème "Promotion des sciences, des mathématiques, du numérique et des technologies à l'école: Pourquoi et comment?" Dans son cours magistral qui a duré pendant près de 5 tours d'horloge et pris d'assaut par les élèves et la communauté autour de l'école, le Pr. Mary Teuw Niane a démontré que cette science, cette technologie, ces mathématiques sont originaires de l'Afrique et que "cela ne nous vient pas de l'Europe, même si aujourd’hui, l'Europe nous domine dans ce domaine là. Il s'agit pour nous de reprendre l'initiative et de les développer ", a dit le Pr Niane. Ainsi, dira le Pr. Niane, " la promotion des sciences est une question fondamentale pour un pays qui veut aller vers l'émergence économique, sociale et culturelle. Il est essentiel de développer les sciences et les technologies, parce que tous les pays qui ont réussi dans le domaine économique et social sont passés par là. Il n'y a pas d'autre choix."