Aby Ndour raconte un chantage : « Pierre Goudiaby Atépa m'a fait des avances »

« Il m'a fait diverses propositions. Il m'a promis de m'acheter un appartement en plus du restaurant qui se trouve à la Place du millénaire. Pierre Goudiaby Atépa m'a dit : ‘’Là où il y a la statuette du président Senghor, sur la Corniche Ouest, je me charge de construire une boîte de nuit pour toi’’ », a expliqué Aby Ndour.







Ce n'était pas la première fois qu'Atépa approche de la sœur cadette de Youssou Ndour. Il y a eu une première et une deuxième tentative et cela ne remonte pas à très longtemps. « Il m'a ensuite dit : ‘’Je veux juste qu'il se passe quelque chose entre toi et moi. La journée, appelle-moi papa et je répondrai ma fille. La nuit, tout est permis entre toi et moi’’. Il m'a fait des avances », a révélé la chanteuse.







Sur la vidéo, la chanteuse a raconté que le candidat déclaré à la présidentielle de 2019 lui avait demandé d'avoir une relation sexuelle avec lui, passage obligé, aurait-elle assuré, pour réussir son projet de restaurant sur la Corniche Ouest.







Aby Ndour tenait un commerce lorsqu'elle a rencontré Pierre Goudiaby Atépa dans un restaurant sur la Corniche Ouest, où elle travaillait. L’architecte, dit-elle, lui a fait miroiter des projets de boîte de nuit, jusqu'à une rencontre Chez Elimane Ndour, le père de la chanteuse. Son amabilité et son chaleureux discours ont été vivement appréciés.







« Un dimanche, il s'est mis vraiment en colère » et a crié. ‘’Tu fais le dur, mais tu es foutue. Tu n'y arriveras pas. Je vais mettre l’archevêque et tu es foutue’’ », a-t-elle lancé, disant avoir déjà été victime de chantage et d’harcèlement de la part de l’architecte...