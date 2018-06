Aby Ndour fait tomber un escroc

Si la Division des investigations criminelles (DIC) a réussi à mettre un terme aux activités délictuelles d’une bande organisée dont le jeu favori est l’escroquerie, c’est en partie grâce à la chanteuse Aby Ndour, et pour cause. Après avoir soutiré 6,3 millions f cfa au maire honoraire de Rufisque Mamadou Cora Fall et 3,6 millions à une sénégalaise basée aux Etats Unis, du nom de Lary Ndiaye, les malfaiteurs ont voulu accrocher à leur tableau de chasse Aby Ndour. Pour rouler leurs proies dans la farine, les membres de la bande utilisent comme subterfuge, la vente de graines d’aubépine très prisée dans l’industrie pharmaceutique, informe le journal L’AS, dans sa parution de ce vendredi.