Abus sexuel en ligne : La Cape appelle à l'établissement d'une chaîne de solidarité pour traquer les contenus inappropriés

La lutte contre les abus sexuels dans l’espace internet nécessite l’implication de toutes les personnes ou acteurs qui ont en charge la question relative à la protection des enfants. Dans le cadre du lancement du « Portail de signalisation » pour la lutte contre des dangers d’internet, la cellule d’appui et de protection des enfants à travers sa coordonnatrice, Mme Ramatoulaye Ndao Diouf, a exprimé l’importance de la collaboration qui doit exister entre les organisations en charge de la question des enfants et les forces de sécurité qui pourraient apporter leur contribution par rapport à la lutte contre les abus sexuels en ligne. À travers ses explications, la coordonnatrice de la CAPE pense que « l’importance de ce partenariat réside dans le fait qu’il peut y avoir certains contenus qui se retrouvent dans d’autres pays. Et pour prévenir cela, nous devons constituer une chaîne partenariale tournant dans les différents pays qui peuvent être affectés par ces images ».



Cette association avec la police nationale, les ministères en charge de la question et le réseau « In Hope » va permettre aussi de neutraliser ces personnes qui font ces dérives.



Ce portail revêt une importance capitale car pouvant se décliner en plusieurs langues nationales. Une avancée majeure pour la protection des enfants en ligne étant donné que nous sommes dans un monde en mutation...