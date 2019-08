Abus sexuel : Mamadou Guèye écope de dix ans pour avoir violé une handicapée

Reconnu coupable d’abus sexuels sur une personne vulnérable, Mamadou Guèye passera les dix prochaines années à la prison de Diourbel. Il devra également verser à sa victime 5 millions Fcfa pour toutes causes de préjudices confondues. L’histoire se passe à Touba et remonte au mois de juillet dernier. Transporteur de son état, Mamadou Guèye, marié et père de deux enfants, est surpris, le pantalon aux chevilles, en train d’assouvir sa libido dérangée sur A.D, une attardée mentale de 15 ans. La scène se déroulait près des cimetières. Conduit au poste de police de Touba, il soutient que la fille est sa petite amie et qu’ils filaient le parfait amour depuis plus d’un an. Révoltés par ces déclarations, les parents d’A.D, portent plainte et Mamadou Guèye est aussitôt mis aux arrêts. Hier, le mis en cause a comparu devant le tribunal correctionnel de Diourbel pour viol sur mineure et viol sur une personne vulnérable. À la barre, il a maintenu ses déclarations à l’enquête préliminaire. Lorsque le procureur l’a interrogé sur l’âge et les facultés mentales de sa victime, il a juré par tous les saints qu’A.D est saine d’esprit et a plus de dix-huit ans. Des propos que dément la mère de la fille. Commis pour défendre les intérêts d’A.D, Me Abdoulaye Babou a réclamé 5 millions Fcfa pour la réparation du tort causé, après que le procureur a requis une peine ferme de dix ans. Le tribunal a suivi le parquet et la partie civile en condamnant Mamadou Guèye à 10 ans de prison ferme et à verser à la victime 5 millions Fcfa pour toutes causes de préjudices confondus. L’AS