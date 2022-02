Abus de confiance : une Sénégalaise de la diaspora traîne son ex époux en justice pour un montant de 100 millions de francs Cfa.

Attrait à la barre par son ex épouse, le prévenu Amath Diouf a nié les faits qui lui sont reprochés. Il explique : " La dame n'a pas dit la vérité. Elle était mon épouse lorsque j'étais en Italie et elle m'avait supplié de l'épouser. On s'est connu en Turquie par le biais d'un ami qui nous a présentés. Elle se faisait de l'argent sur mon dos en traitant de façon souterraine avec mes clients. Je ne lui dois que 1.600 euros," martèle-t-il.



Le président du tribunal lui rappelle que la plaignante a versé dans le dossier une décharge de 74 mille euros pour l'achat d'une maison à Dakar. Une autre décharge, le 15 septembre 2019 pour un business de marchandises. "Je ne sais pas écrire, je ne lui dois pas d'argent. Et ce ne sont pas mes signatures. C'est elle qui a tout manigancé. Elle a usurpé ma signature. Un jour, elle m'a appelé au téléphone en me promettant la prison. Ces décharges, je ne les ai découvertes qu'à la Dic. Je n'ai jamais écrit via WhatsApp. Toutes nos discussions ont été faites via des vocaux. Je ne veux rien d'elle", se défend il. Il ajoute que plus de 500 millions de francs Cfa sont logés dans ses deux comptes bancaires. "Entre 2018 et la date de notre séparation, soit, deux ans, plus de 500 millions ont transité à travers mon compte. J'ai de l'argent et j'ai plusieurs maisons. J'ai plus de 30 employés. Je vis en Turquie depuis plus de 18 ans. Je ne lui dois que 6.800 euros", dit-il. Avant de révéler que lorsqu'il était en voyage, elle a mandaté un inspecteur des impôts et domaines qui m'a appelé au téléphone pour me demander les dossiers de ma maison, mais il a refusé.



À son tour, la plaignante Fatim Dioum qui regarde son ex-mari comme si elle ne l'a jamais connu, revient sur sa mésaventure avec son ex-époux. " Nous nous sommes mariés en 2018 et c'est moi-même qui lui avais remis 3 700 000 francs Cfa pour la dot. Un jour, il m'a dit que je gaspille trop d'argent, de le laisse donc s'occuper de la gestion de mon argent. Je lui ai fait confiance," explique-t-elle. Par la suite, il lui avait proposé l'achat d'une maison à Dakar. Elle laisse entendre qu'il l'a abandonné alors qu'elle était enceinte. "J'ai accouché d'un petit garçon et depuis lors, il n'a pas accepté de baptiser le bébé. Je n'attends rien de lui. Je veux juste qu'il me remette mon argent," révèle-t-elle.



Lors de sa plaidoirie Me Ousseynou Ngom, l'avocat de la partie civile a fait savoir qu'ils sont dans une matière civile. "Nous sommes sur le terrain de l'article 375. L'article 16 du Code des Obligations Civiles et Commerciales indique qu'il y a un commencement de preuve par écrit dans cette procédure. Nous avons des commencements de preuves qui sont les décharges. Si on écarte les décharges, il y a des retraits de montants dans le compte de la dame", a indiqué la robe noire. Mieux, explique-t-il, le prévenu reconnaît avoir reçu la somme de 38 000 euros. La somme de 10 millions encaissée par la partie civile en est une preuve. Selon Me Ngom, la partie civile a renoncé à son désistement parce que le mis en cause a injurié la dame en la traitant de castée. Lorsqu'ils menaient ces transactions, ils étaient en couple. Le délit d'abus de confiance est avéré. En formulant sa demande, il réclame la somme de 100 millions de francs Cfa au prévenu.



Prenant la parole, le représentant du ministère public a requis une application de la loi. Quant à la défense, Me Souaré dira qu'il y a tout un tas d'arguments incohérents tout au long de cette procédure. Selon lui, ce dossier est vide. Ainsi, il sollicite une application bienveillante de la loi pénale. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 février prochain.