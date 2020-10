Abus de confiance présumé : Moustapha Tall réclame 20 milliards Fcfa à la CBAO.

C’est par voie de citation directe que le client de la filiale du Group Attijari Wafa Bank, visé comme civilement responsable, a convoqué à la barre Patrick Mestralet, Directeur général de la CBAO, et son chargé de compte, Mandiaye Dieng pour un préjudice de 1 908 700 000 FCFA.



Ils seront jugés à la barre du Tribunal correctionnel Dakar, pour 79 retraits présumés « frauduleux » de 20 millions Fcfa effectués. Pour toutes causes et préjudices confondues, Moustapha Tall réclame 20 milliards à la CBAO.



Le montant sus évoqué aurait été retiré du compte numéro 20136.64935-33. L’audience a été fixée le 12 mai dernier, avant d’être renvoyée plusieurs fois. Le magistrat en charge de l'affaire a finalement retenu la date du 13 octobre 2020 pour l’ouverture des débats.