Abus de confiance et escroquerie : Le marabout Pa Diallo écope d’un an ferme

Le tribunal des flagrants délits de Dakar n’a pas suivi le réquisitoire du parquet qui avait demandé à ce qu’on condamne le marabout Samba Diallo alias Pa Diallo à 6 mois de prison dont 1 mois ferme. En effet, il a été infligé à ce dernier une peine d’1 an de prison ferme pour abus de confiance et escroquerie lors de sa comparution contrairement à ses acolytes, les commerçantes Codou Ndiaye et Fatou Diop qui ont été purement et simplement relaxées pour les mêmes infractions. Mais, ces trois prévenus doivent solidairement payer à titre de dommages et intérêts la somme de 60 millions frs à la partie civile Ndèye Coumba Ndiaye.

Les faits pour lesquels ils sont jugés remontent au mois de juin 2017, Codou Ndiaye la sœur de même père que la plaignante Ndèye Coumba Ndiaye et la nommée Fatou Diop s’étaient rapprochées d’elle lui demandant de leur prêter de l’argent pour le cautionnement d’un prêt auprès d’une banque. Dans un premier temps, Ndèye Coumba Ndiaye leur a remis le montant de 25 millions frs en cash. Après plusieurs semaines d’attente, la plaignante leur a réclamé l’argent mais les inculpés ont excipé d’un blocage lié aux frais qu’elles devraient payer pour recevoir les sous empruntés. C’est sur ces entrefaites que Ndèye Coumba Ndiaye leur a de nouveau remis diverses autres sommes dont certaines ont été envoyées par Wari. C’est comme cela que l’argent total qui a été octroyé aux dames a atteint 50.064.500 F. Las d’attendre, et pressentant un coup fourré, Ndèye Coumba Ndiaye les a poursuivies en justice. Elles ont toutes les deux reconnu les faits qui leur sont reprochés depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre du tribunal.



« C’est Fatou Diop qui est venu me solliciter pour que je la mette en rapport avec ma sœur Ndèye Coumba afin qu’elle lui prête de l’argent pour déposer une caution pour l’obtention de son financement auprès d’un individu du nom de Samba Diallo. Vu que je ne pouvais pas refuser, je l’ai accompagné et ma sœur lui a remis l’intégralité du montant. Et nous deux ensemble, nous sommes parties remettre cet argent à Samba qui a révélé à Fatou Diop avoir des partenaires étrangers prêts à lui donner les financements », a déclaré Codou Ndiaye. Quant à la présidente du groupement «Bokk Diom», Fatou Diop a abondé dans le même sens. « J’ai connu Samba Diallo dans le cadre de mes activités politiques. Ayant reçu un appel d’un membre de mon Gie, il m’a fait savoir qu’il pourrait m’aider à obtenir un financement de 140 millions après notre conversation téléphonique. A l’en croire, il travaille en compagnie de Saoudiens qui ont financé la construction d’une école à Yoff. C’est à lui que j’ai remis 50 millions en tranches. Et depuis rien ne m’a été donné en retour», avait-elle narré.



Marié à 4 épouses et père de 13 enfants, le marabout Samba Diallo a aussi reconnu les faits mais, pour se dédouaner, il a attesté avoir remis les millions au nommé Mamadou Faye qu’il dit perdre de vue. «J’ai donné tout l’argent par l’entremise de Mamadou qui devait les remettre aux bailleurs. Cependant, j’ai attendu vainement son retour. Et c’est ainsi que j’ai amassé 4 millions que j’ai remis à Fatou Diop pour entamer le remboursement du montant dû», avait-il confié.



Constitué pour la plaignante Ndèye Coumba Ndiaye qui s’est absentée, Me Macodou Ndour a réclamé 70 millions de dommages et intérêts après avoir demandé au tribunal de reconnaitre les prévenus coupables des faits. A sa suite, Me Abdoulaye Sène a demandé une application bienveillante de la loi à l’endroit de Samba Diallo. Par ailleurs, Me Iba Mar Diop a demandé la relaxe de ses clientes Codou Ndiaye et Fatou Diop. Cette robe noire compte faire appel sur les intérêts civils qui selon lui sont excessifs. De son avis, cette affaire n’est qu’un prêt et rien de plus.