Abus de confiance : Un expatrié qui voulait se lancer dans le business de vente de noix de cajou se fait gruger de plus de 100 millions de francs Cfa

En effet, il ressort de l'économie des faits que la partie civile Abidou S. dit Chérif a reçu un financement de ses partenaires émiratis dans le cadre de la commercialisation de noix de cajou. Sur ce, il s'en est ouvert à mon ami commerçant qui l'a par la suite mis en rapport avec le sieur Cheikh S. alias Baye Cheikh et Mahamane Doumbouya très connu dans ce domaine en Guinée. Et à l'issue d'une entrevue, il leur a fait un acompte de 200 000 euros pour la commande et collecte de 2000 tonnes de noix de cajou au Sénégal et le second envoi de 100 000 euros destinés à l'expédition du produit dans des conteneurs en sus des frais de transit. Par la suite, le plaignant s'est rendu en Guinée pour marchander avec le fournisseur. Sur place, plusieurs variétés de noix de cajou lui ont été présentées, à son avis, ses partenaires des Émirats ont envoyé un expert pour consulter le produit choisi. Mais après la remise des sommes, il n'y a pas eu d'évolution de la commande. Se sentant abusé, le sieur Abibou S. est parti porter plainte à la section de recherches. Arrêté et déféré au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 30 janvier 2023.

Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mercredi 08 février 2023, le prévenu Cheikh S. a reconnu toute sa responsabilité dans cette affaire en alléguant qu'il s'agit d'un malentendu. "J'étais absent du lieu de collecte en Guinée-Bissau pour des raisons sociales suite à l'arrestation de sa fille qui avait des démêlés avec la justice. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas procédé à la livraison du produit dans les délais prévus", se défend-il.

À préciser que la partie civile n'a pas comparu.

Ses avocats de la défense ont soutenu que cette affaire est purement commerciale. "Nous sommes en présence d'une transaction commerciale. Il n'y a pas d'abus de confiance. La partie civile n'a pas pu remplir le restant du contrat. Dans cette affaire, il n'y a pas de contrat de mandat. Et notre client lui avait remis la somme de 11 millions pendant sa garde à vue", déclarent ses conseils qui demandent que le mis en cause soit renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Une demande que la présidente a suivie en renvoyant le prévenu Cheikh S. des fins de poursuite sans peine ni dépens.