Abus de confiance : Trois ex-employés de Patisen condamné à six mois.

Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, les prévenus ont tous avoué devoir une somme à la société Patisen.



Devant les juges, ils ont chacun livré leur part des faits. Étant dans une obligation de payer, Mamadou Cissé et Sohibou Mbaye ont soutenu qu' « on leur a volé l'argent qu'ils doivent à ladite société. » « On vendait des produits à des grossistes pour le compte de Patisen et c'est à travers ses échanges que j'ai perdu un des coupons ce qui a retardé son versement », a confié Khadim Badiane.



Pour l'avocat de la défense, « ses clients sont de bonne foi et la société agroalimentaire Patisen ne devrait pas les traîner devant la justice comme ça. C'est une erreur qui peut arriver. Ils ont des CDI parce qu'ils sont des travailleurs et exemplaires. C'est une erreur qui est compréhensible », soutient-il avant de demander une application bienveillante de la loi pour ses clients.



Le procureur de république, pour sa part, a demandé une application de la loi.



Après délibéré, les prévenus Mamadou Cissé, Khadim Badiane et Sohibou Mbaye sont condamnés à six mois d’emprisonnement avec un sursis et également à verser respectivement les sommes 5 millions, 6 millions et 4 millions à la société Patisen.