Abus de confiance : N. T. Sarr à la barre après avoir détourné une somme de 10 millions pour des conteneurs d'arachide.

La prévenue Ndèye Thiomba Sarr a été jugée ce jeudi 24 décembre 2020 par la 3ème Chambre du tribunal Correctionnel de Dakar. Elle est poursuivie pour abus de confiance et escroquerie à l'encontre du Sieur Sadaga Sarr portant sur 10 millions. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 14 janvier 2021.





Lors de sa plaidoirie, la partie civile a fait savoir que la dame lui avait fait miroiter un marché de 1.800 conteneurs d'arachide. Et à chaque fois qu'on livrait 100 conteneurs, elle avait 2 millions 500 mille francs qu'elle devait partager avec le demandeur. Après sa plaidoirie, l'avocat de la victime a demandé au juge de déclarer coupable Ndèye Thiomba Sarr et de prononcer la peine que le procureur va requérir, sans compter la restitution de la somme de 10 millions à son client.



Lors de son réquisitoire, le parquet a requis l'application stricte de la loi.



Pour la défense, le délit d'abus de confiance n'est pas établi parce que c'est un contrat de partenariat.



L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier prochain...