Abus de confiance : Le directeur commercial de ‘’Sénégal Food Plus’’ accusé d’avoir détourné 600 millions de francs.

Le tribunal Correctionnel de Dakar avait attrait, devant la barre les sieurs M. Diop, B. Diop, P. D. Ba et B. Mbengue. Ils sont poursuivis pour abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment de capitaux portant sur une somme de 600 millions de francs au préjudice de la société ‘’Sénégal Food Plus’’. Convaincu de la culpabilité des mis en cause, le parquet a requis 6 mois de prison ferme contre B. Diop, P. D. Ba et B. Mbengue. Et 2 ans de prison dont 1 an ferme contre M. Diop. Cependant, cette affaire, faudrait-il le signaler, n’a pas révélé tous ses secrets. Pour cause, elle a été mise en délibéré. Et, décision doit être rendue le 09 décembre 2020 prochain.





Pour mieux comprendre les faits, il faut remonter à la date du 20 mars 2018. À cette date, l’associé unique de la Société ‘’Sénégal Food Plus’’ a nommé le Sieur M. Diop comme gérant de ladite entreprise. C’est ce qui ressort, en tout cas du procès-verbal en date du 05 avril fait devant Me Jean Paul Sarr, notaire. Par la suite, les nommés B. Diop, P. D. Ba et B. Mbemgue ont été recrutés comme agents du service commercial de ladite structure.



Après deux années de gestion, un gap financier important a été constaté. En effet, suite à des vérifications de la comptabilité de l’entreprise, il a été constaté un trou de près d’un milliard de nos francs. Il est apparu que 600 millions de francs Cfa sont imputables au sieur M. Diop, gérant de la société ; 80 millions à B. Diop (agent commercial) ; 56 millions à P. D. Ba (agent commercial) et 70 millions à B. Mbengue. Et l’audit interne initié a aussi permis à la ‘’Sénégal Food Plus’’ de découvrir que le gérant a versé ou a fait verser, délibérément, des centaines de millions dans ces comptes, au détriment de ceux de la société.



Une situation qui a conduit à l’arrestation des 4 personnes citées plus haut. À l’enquête préliminaire, B. Diop a confié que, du fait de sa fonction d’agent commercial dans le service ‘’Sénégal Food Plus’’, il faisait sortir les marchandises qu’il revendait à ses amis commerçants. Il a aussi reconnu avoir emprunté une somme de 25 millions à ladite société lorsqu’il avait des démêlés avec la justice. Une somme qu’il n’a toujours pas remboursée à son créancier. Devant le prétoire, cependant, il a nié n’avoir jamais dit telle chose. Il a contesté catégoriquement les faits et déclare ne rien devoir à ‘’Sénégal Food Plus’’.



Il ressort de cette même enquête que le Sieur M. Diop avait recruté deux agents de recouvrement pour le compte de la société. Il s’agit d’A. D. Diallo et d’A. Diagne qui avaient en charge tous les recouvrements. Et ces derniers, au lieu de reverser les sommes recouvrées dans le compte de la société, les viraient directement dans celui du sieur M. Diop. Ce que ce dernier a nié devant la barre. Il a déclaré que les recouvreurs n’ont jamais versé un seul franc dans son compte. « Les clients payent directement à l’entreprise ou auprès des agents de recouvrement’’, a-t-il déclaré.



Suite à son audition, Lucas Igrau Gérald, représentant de ladite société, a dénoncé une association de malfaiteurs. Une bande qui lui a délibérément escroqué plus de 600 millions de francs.



Désigné comme témoin dans cette affaire, Alioune Diagne a affirmé avoir versé de l'argent de l'entreprise "Sénégal Service Food plus" sur le compte de M. Diop. Des allégations que le mis en cause a vivement contestés.



Lors de son réquisitoire, le parquet a requis 6 mois de prison ferme pour Babacar Diop et Pape Daouda Ba et Bassirou Mbengue. Et deux (2) ans de prison dont 1 an ferme pour Moustapha Diop.



Le conseil de M. Diop, Me Abou Dialy Kane a plaidé la relaxe au profit de son client. Quant au conseil de B. Diop, il a sollicité du tribunal le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens.





L’audience a été mise en délibéré pour le 09 décembre 2020 prochain.



