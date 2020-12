Abus de confiance : Deux agents de la SGBS attraits à la barre pour un détournement de plus de 4 milliards sur le compte du grand commerçant Moustapha Tall .

Les faits remontent à 2004, où Moustapha Tall était client de la SGBS depuis les années 80.

Le 07 novembre 2004, l'homme d'affaires Moustapha Tall a été emprisonné pour délit douanier. Lorsqu'il était en prison, Amadou Sall chargé de compte de Moustapha Tall à la SGBS et son patron Oumar Mbodj sont venus le voir en prison pour lui conseiller de négocier avec la douane en faisant un chèque et il a obtempéré. Une fois sorti de prison, ils ont résilié son contrat, alors qu'ils lui avaient promis de le relancer après sa sortie de prison, en lui remettant une ligne de crédit de 04 milliards de francs. Finalement, il va signer pour 1 milliard afin de transiger avec la douane. Le 26 octobre 2004, il y a eu un solde sur un compte où il y avait 2 milliards 600 millions et le lendemain, les deux banquiers ont enlevé 600 millions supposant qu'il ne va rien remarquer. Le compte de Moustapha Tall qui devait se retrouver à 1 milliard ou 2 milliards se retrouve débiteur de plus de 900 millions. C'est la raison pour laquelle la banque a vendu sa maison en 2015. Un acte qui a réveillé les soupçons de M. Tall qui a, par la suite, demandé les relevés de compte. Ce que la banque a refusé. Il a fallu l'intervention du Président de la République et de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances Amadou Ba pour que la banque accepte de lui remettre les relevés de compte.



En ce qui concerne les chèques imputés sur le compte de la partie civile, la banque avait fait des chèques de banque de 1 milliard 140 millions de francs que la partie civile n'a jamais signé. En 2017, le ministre des Finances avait saisi l'observatoire de surveillance de la qualité des services financiers, qui les a convoqués devant Amadou Ba, mais la SGBS n'a rien voulu savoir en disant que leurs archives datent de plus de 10 ans et qu'ils n'ont rien à prouver.



Dans cette procédure, la défense avait soulevé l'exception de prescription, mais le juge a passé outre l'exception. Mieux, le président du tribunal a joint l'exception au fond.



Me Youssoupha Camara, avocat de la partie civile, a plaidé pour la culpabilité des prévenus. Selon lui, Amadou Sall gérait directement le compte de Moustapha Tall et réclame une somme de 50 milliards en guise de dommages et intérêts au préjudice de Moustapha Tall.



La défense, quant à elle, demande la relaxe des prévenus et déboute Moustapha Tall en le condamnant à payer à la SGBS la somme de 50 milliards de francs.



Finalement, le tribunal a mis l'affaire en délibéré le décembre prochain.