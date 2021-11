Abus de biens sociaux : Kabirou Mbodje condamné à 2 ans dont 6 mois ferme, son avocat dans tous ses états

Poursuivi initialement pour abus de confiance, le célèbre homme d'affaires a été condamné ce mercredi 24 novembre 2021 à 2 ans dont 6 mois ferme, après requalification des faits en abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel de Dakar. Son avocat Me Olivier Sur déplore l'issue du dossier et parle de hiatus judiciaire.

D'abord Me Olivier Sur, évoque l'article 401 du code de procédure pénale. Lequel article prévoit que lorsqu'il y a des arguments de fond c'est-à-dire des arguments de recevabilité qu'on puisse les plaider hors de la présence du client. Mais il déplore le fait que le tribunal ne leur a pas donné la possibilité de plaider cela hors de la présence de leur client. Il précise par ailleurs qu'ils voulaient plaider quelque chose de très simple.

« Il est renvoyé devant le tribunal aujourd'hui. Il avait déjà bénéficié d'un double non-lieu à un très haut niveau de la justice sénégalaise. D'abord la chambre d'instruction près de la Cour d'appel et ensuite la Cour suprême qui avait dit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre ces affaires. Et nonobstant cet arrêt de la Cour suprême qui est la cour la plus haute du Sénégal, il s'est retrouvé pour être jugé en première instance devant les premiers juges. Ce qui nous paraît une violation du principe fondamental qui est celui de l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, quelle autorité : la cour suprême. Quelle chose jugée : la chose jugée qui a avait abouti à un non-lieu. Et en dépit de cela, il a été renvoyé devant le tribunal et jugé aujourd'hui. Donc il y a un hiatus, quelque chose qui ne va pas, il y a un frisson, quelque chose qui méritait d'être plaidé », avance-t-il.

L'avocat a aussi fait savoir qu'ils ont écrit au président du Conseil supérieur de la magistrature qui se trouve être le président de la République, il est garant de la justice et de son bon fonctionnement. Et puis il ajoute qu'ils ont formé l'appel dans le respect des institutions judiciaires sénégalaises, dans le respect de la séparation des pouvoirs, mais dans le cadre d'un raisonnement juridique fondamental intégré.

Il déplore le fait qu'une juridiction supérieure prenne un arrêt alors qu'une juridiction inférieure ne l'applique pas. Il trouve paradoxal que cette dernière juridiction dit qu'il y a lieu à juger, mais aussi à condamner. « Il y a contradiction, un hiatus judiciaire », conclut-il.

À noter que le Directeur Général de Wari, devra payer aux parties civiles une somme de 5 milliards de nos francs au titre de préjudice à ses trois anciens associés. Malick Fall, Cheikh Tagué et Seyni Camara reprochaient à Kabirou Mbodje d’avoir détourné 25 milliards de FCfa. Et pour réparer ce préjudice, ils avaient réclamé la somme globale de 75 milliards de nos francs, mais le Tribunal ne leur a alloué que 5 milliards de francs Cfa.