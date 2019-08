Abuja : Les derniers engagements de Macky Sall au profit de ses jeunes concitoyens

Réélu au soir du 24 février dernier, le président Macky Sall avait pris l’engagement de prendre en charge les préoccupations majeures des populations. Celles de la jeunesse sénégalaise qui constitue la majeure partie de la population étaient du nombre de ses priorités.



Dans cette même dynamique, il a confié à ses interlocuteurs de Businessday, ne pas oublier ‘’les jeunes sénégalais engagés dans l’apprentissage non formel’’. Il dit envisager de créer pour ces derniers, ‘’un programme de 20 milliards. Il s’agit de leur octroyer des bourses pour les aider dans leur formation. Mon ambition est d’assurer, à moyen terme, la formation de 100 000 jeunes Sénégalais pour doter nos entreprises de ressources humaines de qualité, aptes à les accompagner dans leurs programmes d’investissement et de création d’emplois’’.



Et dans la perspective de l’exploitation du pétrole et du gaz, promet-il, ‘’les jeunes sénégalais seront au cœur du développement du contenu local. Sans compter la mise en place d’un fonds intergénérationnel pour prendre en charge les préoccupations liées aux besoins des jeunes’’.

C’est d’ailleurs, dans ce cadre-là, qu’invité par des confrères nigérians à qui il avait accordé une interview, au cours d’un récent séjour à Abuja (Nigéria) à décliner sa vision et son espoir pour ses jeunes concitoyens, Macky Sall a annoncé qu’il allait injecter pas moins de 100 milliards de F Cfa au profit de cette cible.‘’Dans le cadre de l’employabilité des jeunes, je compte mettre en œuvre, dans les deux prochaines années, un programme de 80 milliards de F Cfa pour favoriser leur insertion professionnelle à travers le renforcement de l’offre d’infrastructures de formation à travers la mise à niveau et la construction de lycées techniques, la mise en place de cluster, de formation professionnelle et la construction de centres de formation aux métiers’’.