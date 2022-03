Abu al Hassan al Haschimi al Qurayshi remplace Abu Ibrahim al-Haschimi al-Qurayshi / Que sait-on du nouveau « calife » de l’État Islamique ?

Le groupe État Islamique a désigné son nouveau calife, 42 jours après la mort, en Syrie, d’Abu Ibrahim al Haschimi al Qurayshi. Une nomination qui est acceptée par toutes les provinces de l’organisation terroriste. En attestent les allégeances qui tombent les unes après les autres avec en tête de peloton l’Irak, suivi des djihadistes ouest-africains, de l’est africain, des Philippines.



En même temps, on apprend de Reuters qui cite des sources sécuritaires irakiennes que le nouveau Calife, Abu al Hassan al Haschimi al Qurayshi est le frère aîné du premier, Abu Bakr al Baghdadi. Une source américaine citée par la même agence de presse confirme que les deux sont frères sans désigner lequel est le plus âgé.



D’après les mêmes informations, Abou al Hassan al Haschimi al Qurayshi est issu de la génération de djihadistes endurcis par l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003. Toujours au collet de son frère, il est devenu son conseiller juridique islamique et dirigeait ces dernières années le Conseil consultatif de l’organisation qui définit les stratégies et nomme le « calife ».



Comme ses prédécesseurs, le nouveau chef de l’État Islamique qui serait déjà apparu dans une vidéo aux côtés de son défunt frère aîné, cherchera à imprimer sa propre marque en s’appuyant sur l’existant. Malgré une présence médiatique très timide, son prédécesseur a maintenu la politique de terreur enclenchée sous le règne d’Abu Bakr al Baghdadi.