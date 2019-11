Absent de la sélection nationale, Diao Keïta Baldé a accueilli son premier enfant.

Le sélectionneur Aliou Cissé avait annoncé son forfait lors de la publication de sa liste de joueurs, pour les deux matches contre le Congo Brazzaville et l'Estiwani. Dans le cadre de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Diao Keïta Baldé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait formulé auprès de Cissé ladite requête de rester auprès de sa compagne en état de grossesse avancée.



Une obligation familiale qui devait le tenir près de sa famille. C'est donc ce dimanche 10 novembre 2019 que l'attaquant de Monaco a accueilli son premier enfant. Une annonce faite en toute sobriété via son Instagram officiel, à travers un cliché montrant le joueur tenant le nouveau-né après de sa femme Simona Guatieri. " le 10-11-2019 le plus beau jour de ma vie auprès de la femme de ma vie" a-t-il déclaré. Félicitations Gaïndé !