Absence de Abdoul Mbaye au palais : Le porte-parole de la présidence livre sa part de vérité.

Alors qu'il avait été cité parmi les membres de l'opposition qui devaient être reçus par le président de la République, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye s'est fendu d'une missive pour dire qu'il n'a appris son invitation que par voie de presse. Un autre son en provenance du palais, soutient le contraire.



Selon Seydou Guèye, le Premier chef de gouvernement sous Macky Sall a été invité dans les mêmes formes que toutes les autres personnalités ayant été reçues en audience au palais de la République. «C'est le cas avec l'opposition parlementaire, les anciens Premiers ministres et la société civile », ajoute le porte-parole de la présidence.



L'ancien Premier ministre et chef de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) était attendu ce jeudi au palais où ont été par ailleurs aperçus Hadjibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoulaye Baldé, Cheikh Tidiane Gadio, entre autres personnalités.



Ce vendredi, ce sera au tour d'autres segments du corps social, annonce Seydou Guèye.

Rappelons que ces audiences accordées par le président Macky Sall à l'opposition et à la société civile interviennent dans un contexte spécifique marqué par la menace qui pèse sur la santé publique, avec l'apparition suivie de la progression rapide du coronavirus au Sénégal.



Dans un discours prononcé ce lundi 23 mars, le chef de l'Etat a instauré l’état d'urgence assorti d'un couvre feu et a invité tous les sénégalais à l'union sacrée pour gagner la guerre contre le covid-19 qui a bouleversé la marche de la planète.