Aboubacar Sadikh Bèye : « Tous les acteurs ont demandé un conseil présidentiel sur le port de Dakar »

À la fin des 72 heures de conclave qui ont réuni tous les acteurs portuaires à Saly, le directeur général Aboubakry Sadikh Bèye a annoncé les engagements de tous les acteurs pour un port attractif et compétitif. Il a aussi évoqué les attentes de l'État au port. Et pour que les choses soient plus claires, les acteurs ont sollicité quelques gages.



"Le port de Ndayane c'est beaucoup d'emplois pour les jeunes. Nous sommes très conscients de l'attente placée dans le port de Dakar. Les acteurs ont demandé beaucoup plus de pouvoir pour réguler les contrats privés qui se jouent entre eux. Ces contrats se passaient sans une autorité qui pouvait arbitrer et qui pouvait sanctionner. Tous les acteurs sont d'accord pour que le port de Dakar régule. Ils ont demandé un conseil présidentiel sur le port de Dakar, et sont d'accord sur la redevance pour la modernisation des infrastructures portuaires."