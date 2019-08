Abdourahmane Ndiaye « Adidas » sur son limogeage : « C’est au moment de faire mes ablutions que ma femme m’apprend la nouvelle »

Quant au principal concerné, « Adidas », il avouera avoir appris la nouvelle sur le tas : « C’est uniquement ce matin au moment de faire mes ablutions que ma femme m’apprend la nouvelle. Elle l’a lue sur internet. »

Abdourahmane Ndiaye de poursuivre : « J’avais rendez-vous avec mes assistants pour élaborer la liste des joueurs qui devraient être convoqués, c’est par la suite que j’ai appris mon limogeage… »

La décision de remplacer le sélectionneur des « Lions » du Basket Abdourahmane Ndiaye « Adidas » n’a pas été prise unanimement par la direction technique, même si elle était attendue depuis un certain temps. Selon source A, l’un des membres de la direction interrogé sur la question s’est désolé de la situation jugeant même qu’elle pourrait engendrer de graves conséquences pour le Basket Sénégalais.En effet, il semble que « Adidas » ait été au même niveau d’information que l’opinion, la fédération Sénégalaise de Basketball ayant juste publié un communiqué de presse pour annoncer son éviction. Toujours selon le quotidien Source A, cette décision et surtout la démarche de la fédération n’ont pas été appréciées au sein de la famille du basket.Sous le couvert de l’anonymat, l’un des membres de la direction technique de révéler que le président de la FSBB Me Babacar Ndiaye voulait se « débarrasser » de Abdourahmane Ndiaye depuis fort longtemps. Donc tout ceci n’est qu’un prétexte pour l’éjecter. Par ailleurs, il déplore le manque de solidarité des entraîneurs, notamment le coach Moustapha Gaye qui, selon lui, ne devait pas accepter de succéder à « Adidas » dans ces conditions.