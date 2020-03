Abdourahmane Fall Tilala : « Un Chérif au discours unificateur »

On le surnommait le chérif des maures. Abdourahmane Fall Tilala ne mâchait pas ses mots quand il s'agissait de rappeler aux citoyens les valeurs et les bons comportements qui fondent une société. Le guide religieux qui tenait souvent des rassemblements avait toujours un discours unificateur à l'endroit de la classe politique. Il invitait les uns et les autres à respecter la volonté divine et à taire toute querelle avant d'inciter les talibés à avoir un comportement exemplaire...