Abdoulaye Wade au Khalife des Mourides : « Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'apporter ma touche à cette victoire de Serigne Touba. Mazalikoul Djinaan liguey nieup la »

L'ancien président de la république du Sénégal était ce Mercredi à « Keur Serigne Touba » a Colobane. Me Abdoulaye wade est ainsi venu rendre visite à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides qui séjourne à Dakar depuis quelques jours dans le cadre de l'événement portant sur l'inauguration de la Mosquée de Mazalikoul Djinaane le Vendredi 27 Septembre 2019.

L'ancien président Abdoulaye Wade est venu alors en tant que Mouride rendre visite au Khalife et lui dire toute sa satisfaction sur l'aboutissement de cette belle œuvre architecturale d'un côté et de l'autre comme étant la "continuité de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba" qui évolue dans le temps.

Se réjouissant de cette Mosquée, Me Abdoulaye Wade dira ainsi devant Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké : « Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de participer à l'aboutissement de ce chef-d'oeuvre qui constitue aussi la victoire de l'Islam ». Il dira ensuite " que cette mosquée appartient à toute la communauté musulmane »

Le libéral à par ailleurs souligné l'importance de Mazalikoul Djinaan qui est le "fruit d'une abnégation sans relâche de tous".

Il réitère toutefois son attachement et sa constance dans ses œuvres à l'endroit du Tarikha. " Je viendrai vous voir une autre fois pour discuter avec vous d'autres choses relatif au pays et de tois ce qui touche la ville sainte de Touba" promettra l'ancien président.