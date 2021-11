Abdoulaye Vilane : « C’est à l’Espace Sénégal Services de Kaffrine où tout a commencé »

Pour boucler la première journée de la tournée

Smart Sénégal

dans les régions du centre, le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE), accompagné d’une forte délégation, a effectué une visite à l'Espace Sénégal Services de Kaffrine, le premier du genre inauguré le 30 mai dernier par le Président, Macky Sall.

Sur place, toutes les autorités de la ville et du département de Kaffrine ont accueilli avec les honneurs Cheikh Bakhoum à l’instar du préfet du département, Moustapha Diaw, du maire de la ville, Abdoulaye Vilane et du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Sow.