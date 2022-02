Abdoulaye Sow, vice-président Fédé de foot : « On s'est dit des vérités en réunion du Comité exécutif »

Ce devait être un signe fort, un après-midi d'unité pour l'ensemble des membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Sûrement, ça ne l’a pas été.



D’autant que les primes accordées aux Lions et aux membres de l’encadrement par le Chef de l’État sont au centre d’une vive polémique. Entre vice-présidents de la Fédé de foot, le climat était tendu avant la réunion de ce mardi.



Abdoulaye Sow était sur le plateau de D’CLIQUE TFM pour dire comment elle s’est déroulée, continuant de parler de « fausses informations » et assure que « la vérité explosera ».



« J’ai dit ma vérité sur cette affaire. On s'est dit des vérités entre nous, les yeux dans les yeux, en réunion du Comité exécutif », a révélé le vice-président de la Fédé de foot.



L’on apprend qu’il a réglé ses comptes avec ses pairs, notamment Mame Adama Ndour, le 3e vice-président de la FSF...