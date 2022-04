Abdoulaye Sow (Vice-président FSF) suite au tirage du mondial : « On ne doit sous-estimer personne ! »

Pas question de s’enflammer après le tirage au sort assez « clément » dont a bénéficié le Sénégal pour la prochaine coupe du monde.



De l’avis d’Abdoulaye Sow, premier vice-président de la FSF, ministre de l’Urbanisme, de l’Hygiène publique et du Logement, et président de la Ligue de football amateur , il faut rester concentré. « On ne doit sous-estimer personne ! » a-t-il d’emblée déclaré depuis Doha, à l’issue du tirage qui a placé le Sénégal dans le groupe A avec les Pays-Bas, le Qatar et l’Équateur.



Si le Qatar est classé 51ème au classement mondial de la FIFA et l’Équateur 46e, Abdoulaye Sow préfère ne pas trop se fier à cela… « Je considère que tous les tirages sont ce qu’ils sont. Il n’y a pas de petites équipes quand on arrive à ce niveau de la compétition mondiale. » Il faut mettre tous les atouts de notre côté, respecter tous les adversaires et passer. J’ai ma philosophie, je pense que toutes les 32 équipes se valent, il va falloir jouer crânement nos chances. »