Abdoulaye Sow : « Sadio Mané est venu de loin, très loin »

Grand espoir du football sénégalais et coqueluche du public de Liverpool, Sadio Mané a littéralement explosé en 2019, surmontant les difficultés. L’international sénégalais a remporté le Ballon d'Or africain et devient le deuxième sénégalais à être sacré après El Hadji Diouf en 2001 et 2002. C'est le fruit de son travail, car « il est venu de loin, très loin », selon Abdoulaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).