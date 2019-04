Abdoulaye Sow : "Je ne suis pas derrière le président Macky Sall pour un poste, mais pour servir mon pays"

"Je ne suis pas derrière le président Macky Sall pour un poste, mais pour servir mon pays et particulièrement la région de Kaffrine", a-t-il lâché. L’homme politique a exprimé sa gratitude au chef de l’État, lors d'une rencontre avec la base. "Ministre ou pas, nous allons continuer à œuvrer pour le département de Kaffrine. Nous allons nous battre pour que le président de la République respecte ses engagements tenus lors de la campagne électorale de l’élection présidentielle du 24 février dernier. La non figuration dans le nouveau gouvernement peut être une frustration épidermique légitime mais, en vérité, être dans un gouvernement ou non, ce n’est pas important dans la conduite de la politique nationale. Ce qui est important c’est la confiance, la place que l’on a dans le système", a encore dit Abdoulaye Sow.



Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) est convaincu qu’il ne suffit pas seulement d’être une autorité pour participer à l’édification de sa Nation. "Nous allons remobiliser nos militants tous derrière le chef de l’État et dans Benno Bokk Yakaar (BBY) pour pouvoir faire face aux prochaines échéances locales. Avec BBY, nous pouvons marcher séparément, mais nous allons toujours frapper ensemble. Derrière mes militants, le combat va continuer car nous sommes engagés pour le développement de Kaffrine", rassure Sow.

Même si certains acteurs du football pensent qu’il n’a pas le droit de faire de la politique, en tant que vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow a contribué à la réélection du Président Macky Sall, en portant assistance à beaucoup de responsables à Kaffrine. Le responsable de l'Apr dans la capitale du Ndoucoumane qui se dit satisfait de l’engagement sans faille des femmes apéristes de Kaffrine, a appelé ces dernières à davantage s’unir pour les prochaines joutes. Il se considère comme un sénégalais, parmi tant d'autres, au service de son pays...