Abdoulaye Seydou Sow, Vice-président de la FSF : "Si Sadio Mané ne gagne pas, l'Afrique sera la risée du monde".

En prélude à la cérémonie des Caf Awards 2019, le vice-président de la fédération sénégalaise de football, s'est prononcé sur le prochain vainqueur du ballon d'or Africain en martelant sans équivoque que Sadio Mané est mieux placé pour ce titre. " Je suis convaincu que c'est Sadio Mané. Si on ne se base que sur des considérations techniques. Et je crois que cette fois-ci, Dieu est avec nous... Donc, il nous faut prier pour que tout le monde soit honnête et objectif parce que c'est un vote, ce n'est pas une analyse, ce sont des journalistes qui votent ... Si Sadio Mané ne gagne pas, l'Affrique sera la risée du monde".

Abdoulaye Seydou Sow d'interpeller directement la Caf. " Je crois d'ailleurs plus que Sadio Mané, Aliou Cissé mérite le titre de meilleur entraîneur dans la durée et dans la constance. Si l'on regarde les résultats : Classement FIFA, résultats obtenus à la coupe du monde et même à la coupe d'Afrique... Les gens ont fait ce qu'ils ont fait, mais moi je ne suis pas de ceux qui, parce que je suis dans une fédération, assume tout ce que fait la Caf, non. Notre pays a été par moments sacrifié…"