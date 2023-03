Abdoulaye Saydou Sow sur l'hospitalisation de Ousmane Sonko : "C'est de la pure comédie ... il ira au tribunal par force!"

C'est à l'occasion de la rencontre avec les ressortissants de la région de Kaffrine à Dakar que le ministre de l'Urbanisme s'est prononcé sur l'actualité politique. Abdoulaye Saydou Sow prévient le leader de Pastef en ces termes : "Je vous dis, je suis prêt à tout. C’est nous qui dirigeons ce pays. Dougniou téyé réwmi niouye nangou gnou niouye napadié (on ne ne peut pas diriger ce pays et vouloir se laisser intimider). Ils ont insulté tout le monde sans exception. C’est fini maintenant! Il y a beaucoup de candidats déclarés dans l’opposition que personne n’attaque. Par contre, je vous le dis ici, il ira répondre de ses actes au tribunal par force. S’il ne sera pas jugé, personne d’autre ne sera plus jugé alors dans ce pays" clame le ministre qui prévient le leader de Pastef qui est hospitalisé.



Toutefois, il regrette "la malchance du président Macky Sall d’avoir une opposition malhonnête..."