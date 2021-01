Abdoulaye Niane (Président de la coalition JOTNA) : « Il y a beaucoup d’amateurisme et d’inefficacité dans la gestion de la pandémie Covid-19 »

Sitôt élu président de la coalition Jotna en remplacement de Bruno Derneville, le Dr Abdoulaye Niane n’a pas attendu très longtemps pour marquer son opposition par rapport à la gouvernance actuelle des affaires publiques, notamment la gestion de la pandémie Covid-19. Selon le Dr Abdoulaye Niane, il y a beaucoup de failles par rapport à la gestion de la pandémie de la part du gouvernement sénégalais.



« Il y a beaucoup d'amateurisme et d'inefficacité dans la gestion de la pandémie Covid-19. Ce qui est vraiment dommage, car il y a aussi beaucoup d'autoritarisme. D'abord on ne gère pas un pays à coup de décrets et de lois. Et nous pensons qu'en cas de pandémie, le peuple est psychologiquement secoué », déplore-t-il dans un entretien avec Dakaractu.



Par ailleurs, le Dr Abdoulaye Niane invite les autorités à une communication inclusive pour mieux impliquer les populations par rapport à ce qui se fait pour eux.



« Il faut surtout communiquer et avoir une base consensuelle des actions. Par exemple, on nous parle aujourd'hui de vaccin, il faudrait aller vers une communication de masse avec le peuple. Pourquoi pas aller jusqu’à l’assemblée nationale pour mieux porter la communication », a invité Dr Abdoulaye Niane…