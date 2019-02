Abdoulaye Ndiaye Ngalgou : " Tivaouane ne doit pas soutenir Macky Sall dans la division "

Le leader du mouvement "And Défar" Abdoulaye Ndiaye dit Ngalgou a fait face à la presse pour dire qu'il n'est pas satisfait de la situation électorale qui prévaut à Tivaouane. Laquelle montre qu'il y a bel et bien division au sein de la mouvance présidentielle de la cité religieuse. En effet, le ministre chargé du réseau ferroviaire, Abdou Ndéné Sall et le maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue, n'ont pas répondu à l'invite du leader de " And défar ", Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, pour battre campagne ensemble dans une parfaite entente au sein de l'Apr. D'après Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, "la ville de Tivaouane ne doit pas soutenir le leader de l'Alliance pour la République (Apr) dans la division". Cependant, même si son vœu le plus cher est de participer à l'unification du parti, Ngalbou déclare : "Je ferai campagne avec ou sans eux pour la réélection de Macky Sall au soir du 24 février 2019..."